Prima țară din lume care va introduce taxa pe gazele emise de vaci Danemarca va fi prima țara din lume care va introduce, incepind cu 2030, taxa pe emisiile din agricultura, obligind fermierii sa plateasca pentru gazele cu efect de sera emise de vacile, oile și porcii lor. Guvernul danez a declarat ca obiectivul este de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 70 % , scrie adevarul.ro Fermierii danezi de animale vor fi taxați cu 300 de coroane (40,2 E) Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare fara precedent, Danemarca va deveni prima țara din lume care va introduce o taxa pe emisiile de dioxid de carbon provenite de la animale in agricultura. Conform noilor reglementari, fermierii danezi vor fi obligați sa plateasca o taxa de 300 de coroane daneze (aproximativ 43 de dolari…

- Danemarca va fi prima țara din lume care va introduce, incepand cu 2030, taxa pe emisiile din agricultura, obligand fermierii sa plateasca pentru gazele cu efect de sera emise de vacile, oile și porcii lor. Guvernul danez a declarat ca obiectivul este de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera c

- Danemarca va impozita crescatorii de animale pentru gazele cu efect de sera emise de vaci, oi și porci incepand cu 2030. Este prima țara europeana care introduce o astfel de taxa, scrie Newsweek.

- Un grup de 112 orașe care iși propun sa iși elimine emisiile nete de gaze cu efect de sera pana in 2030 vor avea nevoie de investiții totale de 650 de miliarde de euro (695,83 miliarde de dolari) pentru a-și indeplini angajamentul, releva miercuri o inițiativa a Uniunii Europene, informeaza Rador Radio…

- Intr-o sedinta de data recenta, Guvernul a adoptat Hotararea pentru aprobarea finantarii, din Fondul pentru mediu, a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate. „Prin acest program vom sprijini producatorii agricoli sa-si achizitioneze tractoare…

- CARAȘ-SEVERIN – Potrivit deputatului social-democrat, bugetul disponibil este de 1,86 de miliarde de lei! „Plata subvenției de 100 de euro/hectar pentru sectorul vegetal, respectiv 100 euro/echivalentul UVM pentru sectoarele suin și avicol vor fi demarate din aceasta luna, dupa ce s-a obținut suplimentarea…

- Pe langa accizele majorate și impozitele și taxele crescute de pe o zi pe alta, dar cunoscute macar in momentul publicarii ordonanțelor in Monitorul Oficial, Guvernul PSD-PNL a mai pus in practica, in ultimii doi ani și jumatate, o schema de scos bani, zi de zi, din buzunarele și conturile romanilor.…

- Guvernul francez a anuntat ca, incepind din toamna, va lansa un sistem care va evalua poluarea generata de productia de imbracaminte. Emisiile poluante asociate productiei textile au crescut in intreaga lume. {{739552}}Potrivit Ministerului francez al Tranzitiei Ecologice, noul sistem se va aplica initial…