- Slovacia a inceput vineri o operatiune in doua etape de testare pentru COVID-19 practic a intregii populatii, prin teste antigen rapide care dau rezultatul in mai putin de 15 minute, iar procedura se va desfașura in doua etape, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Prima etapa va dura pana duminica,…

- Italia, printre statele europene cele mai afectate de pandemie, se confrunta acum iar cu o creștere a numarului de cazuri de imbolnaviri. Statul peninsular a inregistrat sambata un nou record, raportand 19.644 noi cazuri de Covid in ultimele 24 de ore. Guvernul ia in calcul noi restricții pentru a limita…

- Vaccinul impotriva COVID-19 va fi gratuit in una dintre țarile scandinave. Guvernul de la Oslo a anunțat ca antidotul va fi inclus in programul national de vaccinare al Norvegiei. „Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin sigur si eficace. De aceea…

- O țara din nordul Europei care a fost intens criticata pentru abordarea diferita pe care a avut-o in timpul pandemiei a depașit recent pragul de 100 000 de imbolnaviri. In ultimele patru zile, Suedia a inregistrat 2.203 de noi infectari cu Covid-19. Agenția de Sanatate Publica suedeza a anunțat ca numarul…

- Inca patru țari europene, pe lista roșie COVID-19. Alte doua state vor sa reimpuna starea de urgenta. Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza un numar sporit de infectari cu noul coronavirus, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie.…

- Belgienii au anunțat ca vor relaxa masurile de restricție pentru combaterea coronavirusului, chiar daca numarul cazurilor de infectare este in creștere, conform Euronews.ro. Premierul țarii, Sophie Wilmes, a declarat ca maștile sanitare vor fi obligatorii doar in locuri aglomerate. In prezent, maștile…

- O țara din vestul Europei a inregistrat in ultimele 24 de ore 10.561 de cazuri noi de Covid-19, acesta fiind cel mai mare numar atins de acest stat. Potrivit datelor publicate, sambata, 13 septembrie a.c., de autoritatile din domeniul sanatatii, in Franța in acest moment sunt investigate 772 de focare…

- Din 15 mai, de cand Guvernul a anuntat ca se incheie starea de urgenta, 192.000 de romani au facut acest test, oferit atat de institutiile private, cat si de spitalele de stat, anunța Europa FM. La un pret mediu de 300 de lei, pacientii romani au scos din buzunar din 23 iulie pana in prezent 57,7…