Ultimul pacient infectat cu COVID-19 din statul asiatic a fost un barbat in varsta de 50 de ani care a luat virusul de la fiica lui, care se intorsese de la Wuhan. Acesta s-a vindecat complet de boala și are o stare buna de sanatate, precizeaza Ministerul Sanatații din Vietnam.

Cu toate ca a scapat de virusul ucigas, barbatul va mai fi tinut o perioada sub observatie. In acelasi timp, starea celorlalți pacienți, printre care se afla și un copil de trei luni, este din ce in ce mai buna, au precizat autoritațile. Primele cazuri de coronavirus au fost raportate in Vietnam pe 23 ianuarie.