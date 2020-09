Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va impune saptamana viitoare masuri partiale de carantina la nivel national, pentru a combate cresterea numarului cazurilor de coronavirus, a anuntat joi seful fortei de lucru impotriva pandemiei, Ronni Gamzu, intr-un mesaj emotionant la televiziune, transmite Reuters.

- Un barbat in varsta de 39 de ani a fost ridicat de catre polițiști de la terasa unui bar, dupa ce a refuzat carantina. Anterior, același barbat a fost amendat cu 500 de lei tot pentru ca nu statea in carantina. Conform Poliției Hunedoara, in baza deciziei Direcției de Sanatate Publica a judetului Hunedoara,…

- Nu se intra si nu se iese din satul Greci, județul Olt, fara motive temeinice pana la data de 23 august. Fiecare intrare in localitate este pazita de fortele de ordine incepand de duminica seara, atunci cand a fost instituita carantina. Masura a fost luata dupa ce spitalul din localitate a devenit…

- Creșterea cazurilor de coronavirus determina autoritațile sa ia masuri drastice. Acest lucru s-a intampla și in comuna Straja, din Suceava, unde oficialii sunt la un pas sa instituie carantina dupa ce a avut loc o explozie a infecțiilor cu COVID-19.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania este inclusa pe lista tarilor cu grad ridicat epidemiologic privind infectarea cu noul coronavirus si romanii care intra pe teritoriul Elvetiei trebuie sa stea in carantina sau autoizolare timp de 10 zile. Perioada de carantina nu poate fi intrerupta…

- Spania rentroduce carantina și cere locuitorilor din Barcelona sa ramana in case și sa iasa doar pentru treburi urgente. Autoritațile fac eforturi disperate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, dupa ce a explodat din nou numarul de cazuri.