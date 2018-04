Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda nu va mai acorda autorizații de explorare a petrolului și gazelor offshore, ca parte a planurilor de a reduce la zero emisiile de carbon pana in 2050 și de a combate schimbarile climatice.

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul german Messer, cu activitati in domeniul productiei si distributiei gazelor industriale, va prelua operatiunile Buse Gaz. In urma acestui proces, grupul ar urma sa detina in totalitate activele Buse Gaz prin intermediul subdisiarelor…

- Distrigaz Sud Reele efectueaz lucrri programate la reeaua de distribuie a gazelor naturale pentru creterea gradului de siguran i continuitate în alimentarea cu gaze naturale. Distrigaz Sud Reele anun sistarea alimentrii cu gaze naturale la consumatorii casnici i noncasnici pentru modernizarea r...

- Comisia pentru transporturi si infrastructura din Camera Deputatilor a avizat favorabil, in sedinta de ieri, Proiectul de Lege privind unele mashy;suri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, care…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla marti in stare de dezechilibru, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national de transport si…

- Pretul de referinta al gazelor naturale extrase in Romania, cel in functie de care se calculeaza redeventele pe care companiile trebuie sa le plateasca statului roman, va fi cel stabilit de bursa CEGH Viena. Ordinul emis vineri de ANRM va intra in vigoare la data publicarii sale in Monitorul Oficial.

- Pretul de referinta al gazelor in baza caruia sunt calculate redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, motiv pentru care s-au pierdut la bugetul de stat incasari de peste 7 miliarde de lei, doar in perioada 2010-2015, dupa cum arata doua rapoarte al Curtii de Conturi, a declarat…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont…