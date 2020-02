Prima ţară din lume care oferă, de astăzi, transport public gratuit Luxemburg devine de astazi prima tara din lume care ofera transport public gratuit. Prin aceasta masura, Guvernul incearca sa reduca traficul infernal pentru care este cunoscut statul european, scrie The Guardian . Totusi, exista si cateva tipuri de calatorii care nu vor fi gratuite, informeaza The Guardian. Alte orase din lume au mai adoptat partial astfel de masuri. Dar ministrul Transporturilor din Luxemburg a spus ca aceasta este pentru prima oara cand o astfel de decizie vizeaza o tara intreaga. Transportul in comun va fi gratuit, incepand de sambata. Masura este anticipata sa afecteze in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

