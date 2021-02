Prima țara din lume care a autorizat vaccinul anti-coronavirus de la Johnson & Johnson este Bahrain. Vaccinul se administreaza in doza unica și are o eficacitate de 85%. Conform The Guardian, Guvernul din Bahrain a anunțat ca vaccinul a fost autorizat pentru uz de urgența. Autoritațile americane susțin ca serul este eficient 66% in prevenirea infectiilor moderate de coronavirus, dar și in cazul celor severe. In Behraim vaccinul va fi administrat atat persoanelor in varsta cat și bolnavilor cu boli cronice. Inca nu este clar cand va ajunge primul transport de doze de vaccin in aceasta țara. Behraim…