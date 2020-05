Stiri pe aceeasi tema

- Prima țara din Europa care nu mai are nicio persoana infectata cu coronavirus pe teritorul sau Statul Muntenegru nu mai are, pe teritoriul sau, nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2. Muntenegru devine astfel prima ţară din Europa liberă de coronavirus,…

- Uniunea Europeana a marcat joi 25 de ani de la crearea Spatiului Schengen de libera circulatie pe continent cu toate granitele terestre inchise sau supuse unor regimuri drastice de control, in efortul de a limita raspandirea noului coronavirus, relateaza dpa. Acordul de la Schengen, semnat in martie…