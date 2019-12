Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut cu 4,5% in noiembrie, la 1,21 milioane, in timp ce Romania si Lituania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile, informeaza AGERPRES . Datele statistice sunt valabile…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat, in primele 11 luni din acest an, un avans de 9,1% in Europa, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 3,7%, de la 3,3% in perioada similara din 2018, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), publicate…

- În 2017 cetatenii din Elvetia s-au pronuntat în cadrul unui referendum pentru iesirea din reteaua nucleara. Acum, la Mühleberg, a fost deconectata prima centrala nucleara, potrivit Rador care citeaza Der Standard.Tot în 2017 elvetienii s-au pronuntat pentru o mai serioasa…

- Germania poate anunța joi datele care sa indice faptul ca este in recesiune. Economiștii chestionați de Reuters considera ca a patra economie din lume a scazut cu 0,1% intre iulie și septembrie - marcand doua trimesrte consecutive de creștere negativa. Este posibil ca Germania - care a fost lovita…

- „Ar fi o greseala sa subminam NATO. Fara Statele Unite, nici Germania, nici Europa nu vor fi capabile sa se protejeze efectiv”, a scris Mass intr-un editorial publicat online de Der Spiegel, citeaza Reuters. Maas a sustinut apelul lui Macron pentru consolidarea capacitatii de aparare a Europei.…

- Autoritațile ungare afirma ca nu exista riscuri legate de siguranța populației. Centrala de la Paks este construita dupa model sovietic și funcționeaza cu patru reactoare de 500 megawați. Unul din reactoarele centralei nucleare din Paks, sudul Ungariei, a fost inchis joi dimineața, din cauza…

- Ziua Mondiala a Postei se sarbatoreste, in fiecare an, la 9 octombrie. Aceasta marcheaza infiintarea, in 1874, prin semnarea Tratatului de la Berna (Elvetia), a Uniunii Generale a Postelor (UPU). Ziua mondiala a postei a fost declarata la aceasta data de Congresul Uniunii Postale Universale, desfasurat…

- Japonia, Kenya si Noua Zeelanda vor figura, de anul viitor, pe calendarul Campionatului Mondial de Raliuri (WRC), au anuntat vineri organizatorii, scrie Reuters. Odata cu includerea Japoniei si Kenyei va fi pentru prima oara cand competitiile se vor organiza pe sase continente: Europa, America de Nord,…