Stiri pe aceeasi tema

- In Muntenegru nu au mai fost inregistrate cazuri noi de contaminare timp de 20 de zile consecutiv. Potrivit institutului, in cele 24 de ore precedente au fost prelucrate 140 de teste si niciunul nu a iesit pozitiv. Asadar, in momentul de fata Muntenegrul nu are cazuri active de infectare cu…

- Muntenegru nu mai avea, duminica, nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2, potrivit Institutului de sanatate nationala al Muntenegrului (IJZ). Muntenegru devine prima tara din Europa libera de coronavirus, la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID-19,…

- Statul Muntenegru nu mai avea, duminica, pe teritoriul sau nicio persoana confirmata cu COVID-19. Astfel, la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID-19, statul Muntenegru scapa de noul coronavirus, arata datele Institutului de sanatate nationala al Muntenegrului (IJZ), citate luni de…

- Statul Muntenegru nu mai avea, duminica, pe teritoriul sau nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu coronavirusul SARS-CoV-2, devenind astfel prima tara din Europa libera de coronavirus, la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID-19, arata datele Institutului de sanatate nationala…

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 7.216 infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 362 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la 26 februarie.

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut miercuri in Rusia cu peste 3.300, un alt record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala, potrivit dpa.Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut cu aproximativ…

- Coreea de Sud a raportat cel mai mic numar de cazuri de infectare cu coronavirus din ultimele patru saptamani, alimentand speranța ca situația in țara astiatica cea mai afectata de Covid 19 dupa China s-ar putea ameliora, arata BBC . Coreea de Sud a inregistrat 64 de noi cazuri in ultimele 24 de ore…

- Potrivit datelor Ministerului Sanatații, Muncii și Protecție Sociala, nu au fost inregistrate noi cazuri COVID-19. Astfel, pana in prezent in Republica Moldova avem 36 de cazuri confirmate. In instituțiile medicale se afla 34 de persoane.