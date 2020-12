Marea Britanie a devenit prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-COVID și care declanșeaza campania de imunizare a populației. MHRA, organismul britanic de reglementare a medicamentelor, a decis ca vaccinul produs de Pfizer/BioNTech care ofera protectie in proportie de 95%, este sigur pentru utilizare pe scara larga, informeaza BBC. Imunizarea ar putea incepe […] The post Prima țara din Europa care aproba vaccinul anti-COVID și demareaza campania de imunizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .