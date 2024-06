Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei va infrunta echipa Olandei in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, meci care va avea loc in data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00. Romania a castigat Grupa E a competitiei, iar Olanda s-a clasat pe locul…

- Castigatoare surpriza a grupei D a Campionatului European de fotbal din Germania, cea in care au evoluat puterile Franta si Olanda Pe locul intai a terminat Austria, dupa ce, astazi, 25 iunie 2024, in ultima etapa a seriei, a invins Olanda cu 3 2 Au marcat Malen 6 autogol , Schmid 59, Sabitzer 81, respectiv…

- Germania, Franta si Polonia intentioneaza sa dezvolte impreuna arme cu raza lunga de actiune, afirmand ca lipsa acestui tip de arme reprezinta o lacuna grava in apararea europeana, relateaza DPA luni. Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a declarat, in cadrul unei reuniuni cu omologii sai…

- Spania a invins Croația in primul meci al Grupei B de la Campionatul European de Fotbal din Germania. Partida s-a jucat sambata pe Olympiastadion din Berlin.Partida din capitala Germaniei a fost caștigata de Spania, scor 3-0.

- Capitanul echipei Frantei, Kylian Mbappe, a dezvelit joi, la Paris, statuia de ceara care il reprezinta si care va ocupa un loc de cinste in muzeul Madame Tussauds din Berlin. Inainte de a ajunge in Germania cu echipa Frantei pentru Euro (14 iunie - 14 iulie), Kylian Mbappe va fi deja acolo, intr-o…

- Ministrii apararii francez si german au semnat vineri la Paris un proiect comun de armament in valoare de mai multe miliarde de euro, ce include dezvoltarea unui tanc de lupta de viitoare generatie, relateaza dpa, relateaza Agerpres.

- Cei care activeaza in acest domeniu ar putea sa primeasca bani. Este vorba despre un tip de sprijin, astfel incat lucrurile sa mearga maib ine. Europarlamentarul PSD Dan Nica a vorbit in cadrul emisiunii Be EU despre situația agricultorilor. Potrivit acestuia, este nevoie de un plan european care sa…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat, marti, ca „circulatia aerului deasupra continentului european nu va favoriza patrunderea unei mase de aer incarcate cu particule de praf deasupra Romaniei, in intervalul 9 aprilie, ora 17.00 – 11 aprilie, ora 18.00”.„In perioada 9 aprilie, ora…