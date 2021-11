Stiri pe aceeasi tema

- Întreaga populatie din Emiratele Arabe Unite care este eligibila pentru vaccinare împotriva COVID-19 a primit "cel putin o doza de vaccin", marcând astfel o premiera la nivel mondial, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara situata în regiunea Golfului Persic,…

- Premiera la nivel mondial: intreaga populație a Emiratelor Arabe Unite eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19 a primit cel puțin o doza de ser, a anunțat vineri, 26 noiembrie, Ministerul Sanatații din aceasta țara, potrivit agenției AFP, citata de Agerpres . Reprezentanții aceluiași minister…

- Toata populatia Emiratelor Arabe Unite eligibila pentru vaccinare contra Covid-19 a primit "cel putin o doza de ser", o premiera in lume, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara din Golf.

- Intreaga populatie din Emiratele Arabe Unite care este eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19 a primit „cel putin o doza de vaccin”, marcand astfel o premiera la nivel mondial, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara situata in regiunea Golfului Persic, informeaza AFP. Aproape 22 de…

- Aproximativ 45% din populatia adulta a Romaniei a primit cel putin o doza de vaccin, a declarat sambata presedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita. ‘Astazi sunt peste 13 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 administrate…

- Valeriu Gheorghita, a afirmat ca sunt peste 7,2 milioane de persoane care au primit cel putin o doza de vaccin impotriva COVID 19, iar acest lucru reprezinta 45 din populatia adulta sau peste 42 din populatia peste 12 ani.Gheorghita a declarat, sambata, 06 noiembrie, intr o conferinta de presa, ca de…

- Israelul dorește sa continue vaccinarea chiar și cu o a patra doza de vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care 2,5 milioane de israelieni au fost deja vaccinați cu a treia doza. Un reprezentant al luptei impotriva covid-19 a indemnat in weekend la pregatire in vederea administrarii unei a patra…

- Spania a anuntat miercuri ca a atins obiectivul de a vaccina 70% din populatie impotriva COVID-19, transmite AFP. Conform celor mai recente date ale Ministerului Sanatatii, 33,3 milioane de locuitori sunt vaccinati complet, adica 70,3% din totalul populatiei. 'Asa cum am promis la inceputul…