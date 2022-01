Stiri pe aceeasi tema

- Restrictiile introduse inainte de Craciun in Scotia pentru a domoli valul Omicron vor fi ridicate incepand de lunea viitoare, a anuntat marti prim-ministrul Nicola Sturgeon. Scotia se afla in prezent pe o panta descendenta si, potrivit autoritatilor, a fost depasit varful valului provocat de tulpina…

- Cele mai multe dintre restrictiile anti-COVID-19 din Scotia vor fi relaxate incepand de lunea viitoare, a anuntat guvernul scotian, marti, dupa o scadere importanta a numarului de infectari. Țara se afla in prezent pe o panta descendenta și, potrivit autoritaților, a fost depașit varful valului provocat…

- Cluburile de noapte se redeschid in Scoția, se reiau marile evenimente de interior și se renunța la regulile de distanțare sociala. Modificarile vor intra in vigoare incepand de luni, 24 ianuarie, dupa o „scadere semnificativa"...

- Restricțiile ce intra in vigoare incepand de sambata includ o lista cu activitați interzise in Romania, atat pentru persoanele nevaccinate anti-Covid-19, cat și pentru cele imunizate, in contextul in care specialiștii se așteapta ca cel de-al cincilea val al pandemiei de coronavirus sa-și faca simțita…

- Situația alarmanta de coronavirus din Europa afecteaza din nou fotbalul. Franța a anunțat ca va impune noi restricții impotriva raspandirii virusului ce afecteaza sportul. Franța este lovita puternic de Omicron, noua tulpina de Covid-19, iar Jean Castex, prim-ministrul țarii, a impus noi reguli in lumea…

- Aceasta tara, una dintre cele mai grav afectate de pandemie in Europa, a recenzat totodata 137 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore - totalul a ajuns la 147.857 de decese -, precum si 1.171 de spitalizari, un numar ce marcheaza o accelerare a internarilor, in contextul in care acest parametru,…

- Israelul a anuntat marti ca a inclus Statele Unite si alte cateva tari pe lista rosie de circa 50 de state spre care sunt interzise calatoriile, o decizie prin care se urmareste limitarea raspandirii variantei Omicron a coronavirusului, transmite AFP, potrivit Agerpres. O comisie parlamentara a aprobat…

- Prim-ministrul irlandez Micheal Martin a anuntat vineri seara ca din 7 decembrie si pana pe 9 ianuarie vor fi inasprite anumite restrictii din cauza tulpinii Omicron de Covid-19. Cluburile de noapte, redeschise recent, vor fi din nou inchise, evenimentele precum concertele si competitiile sportive desfasurate…