Danemarca a inregistrat primul an fara jafuri bancare, in condițiile in care utilizarea numerarului a scazut in ultimii ani, a anunțat sindicatul lucratorilor din domeniul finanțelor din aceasta țara.

Societatea din ce in ce mai lipsita de numerar a determinat bancile sa iși reduca serviciile de numerar, lasand puține potențiale șanse de prada pentru hoți.

"Este de-a dreptul uimitor. Pentru ca, de fiecare data cand se intampla, este o presiune extrema asupra angajaților implicați. Este ceva de care nici macar nu poți incepe sa ințelegi impactul emoțional daca nu l-ai trait tu insuți",…