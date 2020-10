Prima țară care pregătește planul de război pentru a lupta cu noul coronavirus Autoritațile uneia dintre cele mai prospere țari din Europa, lovite grav de pandemia de coronavirus, iau in calcul foarte serios introducerea de masuri valabile doar in situație de razboi. Elveția și-a prezentat planul medical pe fondul creșterii incontrolabile a infectarilor cu noul coronavirus. In cateva saptamani s-ar putea ajunge la o situație dramatica cu masuri care […] The post Prima țara care pregatește planul de razboi pentru a lupta cu noul coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

