16 cetateni vietnamezi care au fost infectati cu coronavirus s-au vindecat, a anunțat ministrul Sanatatii din Vietnam. Mai mult decat atat, nu a mai fost semnalat niciun caz nou de imbolnavire, din 13 februarie, pana acum.Ultimul pacient care s-a vindecat, un barbat in varsta de 50 de ani ce luase virusul de la fiica sa care se intorese din Wuhan, si-a revenit complet, a mai spus oficialul.El a mai declarat ca starea celorlalti pacienti, printre care se afla si un copil in varsta de trei luni, este din ce in ce mai buna, a notat Mediafax.Vietnam a raportat primele cazuri de imbolnavire cu coronavirus…