Prima ţară care îşi închide frontiera cu China Mongolia, care imparte o lunga frontiera cu China, a decis sa isi inchida punctele rutiere de trecere cu tara vecina pentru a evita o contaminare cu noul coronavirus, scrie Agerpres, citand AFP. Este prima tara care isi inchide frontiera cu China, chiar daca legaturile feroviare si aeriene sunt in continuare deschise. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

