Kazahstanul dorește sa accelereze campania de vaccinare impotriva coronavirusului și deschide astfel centre de vaccinare la intrare in mall-uri și piețe. Toate persoanele cu varste de peste 18 ani vor avea acces la centre. Acestea permit, de asemenea, vizitatorilor sa faca vaccinul fara sa inscrie in prealabil. Centrele sunt deschise de la 8 dimineața, iar membrii personalului spun, potrivit Reuters, ca majoritatea iși fac vaccinul in drum spre locul de munca. Vaccinul este gratuit, inclusiv pentru strainii care lucreaza in țara. Kazahstan se confrunta acum cu un nou val de infectari. Țara din…