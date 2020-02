Stiri pe aceeasi tema

- Alibaba Group a avertizat joi ca veniturile principalelor sale divizii de comert electronic vor scadea in acest trimestru din cauza epidemiei provocate de coronavirus in China, care i-a perturbat lanturile de aprovizionare si livrarile, transmite Reuters, potrivit news.ro.Avertismentul a fost…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Hainele „Made in China”, inlocuite cu cele „Made in Turkey". Retailerii de imbracaminte iși muta producția in Turcia, din cauza epidemiei cu coronavirus Mai multi retaileri de haine care isi produc articolele de imbracaminte in China poarta discutii cu firmele turcesti pentru…

- Pe rețelele sociale circula imagini care arata starea in care au ajuns medicii și asistentele din China care ii trateaza pe pacienții cu coronavirus, scrie digi24.ro.Imaginile arata arata medici obosiți, cu urme dureroase pe piele lasate de maștile de protecție.

- Medicii chinezi sunt mobilizați ca pentru razboi in lupta dura cu epidemia de coronavirus. Tanara Yuan Herong a atras atenția prin postarile sale pe Instagram. Este culturista și lucreaza ca medic in provincia Shandong.”Sunt doctor”, a scris ea recent pe Instagram, adaugand ca ”trebuie sa fiu in prima…

- Un spital din China cu 1000 de paturi, dedicat tratarii persoanelor infectate cu un nou coronavirus, construit in doar opt zile in Wuhan, epicentrul epidemiei, va fi deschis azi, conform media nationale, citate de Reuters.Peste 7.

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Singapore a confirmat joi primul caz de cronovirus. Pana joi, trei orașe din China, Ezhou, Huanggang și Wuhan, unde a izbucnit focarul, au intrat in carantina. Noul coronavirus a infectat deja peste 600 de oameni și a ucis alți 17 pana in prezent. Situația pe țari a infectarii cu noul CORONAVIRUS 2019-nCoV.