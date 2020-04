Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de noul coronavirus este de acum "sub control si gestionabila" in Germania, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, Jens Spahn, potrivit AFP. "Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ", a spus el…

- ”Putem spune acum ca am reusit. Am trecut de la o crestere dinamica la o crestere liniara, iar rata de infectare s-au redus semnificativ”, a spus ministrul, care a precizat ca Germania a testat pana acum circa 1,7 milioane de persoane. Rata de infectare, adica numarul de persoane pe care le contamineaza…

- Germania se pregatește sa ridice progresiv restricțiile legate de epidemia de coronavirus, profitand de o situație mai puțin dramatica fața de alte țari europene, printre care o mortalitate net mai mica, scrie AFP. In foarte așteptatele recomandari publicate luni, Academia naționala de științe Leopoldina…

- "Putem inversa tendinta in 12 saptamani", a apreciat seful Guvernului joi seara in timpul punctului sau de presa zilnic, la Downing Street. Regatul Unit, care deplange 144 de morti, recomanda evitarea adunarilor si munca de acasa, insa fara sa recurga in acest stadiu la masuri constrangatoare. Scolile…

- Starea de sanatate, ale caror varste nu au facute publice, nu reprezinta un motiv de ingrijorare in acest moment. Copiii "prezinta simptomele unei raceli", a precizat oficialului german. Copiii merg la gradinita la lucreaza o ingrijitoare care a fost infectata de sotul ei. Este vorba despre…

- Germania se afla la inceputul unei epidemii de coronavirus dupa aparitia unor cazuri noi care nu mai pot duce la sursa originala a virusului in China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, relateaza Reuters. El a cerut ministerelor sanatatii din landuri precum si spitalelor…

- China a raportat miercuri cel mai redus bilanț zilnic de noi cazuri de coronavirus de dupa sfârșitul lunii ianuarie, dând greutate predicțiilor facute de unii specialiști chinezi, ca epidemia ar putea fi încheiata pâna în luna aprilie, transmite Reuters. Piețele financiare…