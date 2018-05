Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European ia nota de acordul politic de principiu intervenit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie referitor la o perioada de tranzitie post-Brexit, insa isi rezerva dreptul de monitorizare a acestuia, a declarat liderul grupului liberal si coordonatorul PE pentru Brexit, Guy Verhofstadt,…

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, aflat intr-o vizita in Republica Ceha, a discutat cu oficialii de la Praga despre temele de interes pentru relatia bilaterala aflate pe agenda europeana, precum si despre buna cooperare a Romaniei si…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Timp de doi ani, un moldovean a folosit in Uniunea Europeana un permis de conducere falsificat. Barbatul, care a comis ilegalitatea, a fost descoperita de polițiștii de frontiera din punctul de trecere Sculeni.

- Romania are cel mai slab scor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste educatia financiara, iar cand vine vorba de investitii, romanii primesc sfaturi de la cine nu trebuie, in defavoarea profesionistilor.

- Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) se numara printre companiile a caror instalatii se afla in Schema Europeana de Comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera (EU ETS), a achizitionat 1,3 milioane de certificate in vederea conformarii la regulile stabilite de Bruxelles, de la compania italiana…

- Cristian Pirvulescu a comentat discursul lui Dragnea din Congres, abordand principalele mari teme și anume preocuparea pentru legile justiției, mesajele de solicitare a confirmarii autoritații in partid și mesajele `iliberale` legate de demografie, libertatea de exprimare și schimbarea societații.…