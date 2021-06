Stiri pe aceeasi tema

- Foametea face ravagii in Madagascar, fortandu-i pe multi dintre locuitori sa manance lacuste, frunze de cactus si chiar noroi, a alertat vineri un inalt reprezentant al ONU, potrivit caruia acest stat insular...

- Foametea face ravagii in Madagascar si ii obliga pe locuitorii tarii sa manance greieri, frunze de cactus si chiar noroi, alerteza un oficial de la ONU, care subliniaza ca este vorba despre prima tara din lume afectata de o foamete cauzata de criza incalzirii globale, relateaza AFP.

- Madagasar este prima țara din lume afectata de foamete in urma schimbarilor climatice. ONU a emis o alerta in aceasta privința, in urma cu mai bine de o luna, atunci cand spunea ca 1 milion de oameni pot fi afectați de foamete.

- Oficialul Națiunilor Unite spune ca acest stat insular african a devenit prima tara din lume care se confrunta cu o foamete provocata de schimbarile climatice. Situatia actuala din Madagascar, cauzata de mai multi ani de seceta, l-a facut pe directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), David Beasley,…

- Foametea face ravagii in Madagascar, fortandu-i pe multi dintre locuitori sa manance lacuste, frunze de cactus si chiar noroi, a alertat vineri un inalt reprezentant al ONU, potrivit caruia acest stat insular african a devenit prima tara din lume care se confrunta cu o foamete provocata de schimbarile…

- Foametea face ravagii in Madagascar, fortandu-i pe multi dintre locuitori sa manance lacuste, frunze de cactus si chiar noroi, a alertat vineri un inalt reprezentant al ONU, potrivit caruia acest stat insular african a devenit prima tara din lume care se confrunta cu o foamete provocata de schimbarile…

- Bilantul pagubelor create de fenomenele extreme produse la finele acestei saptamani in Valcea continua. In Golesti, comuna unde a copilarit premierul Florin Citu, zeci de gospodarii au fost inundate, iar in comuna invecinata Milcoiu, sase familii au ramas izolate, mai multe podete fiind luate de ape.

- Alcool turnat la pahar și acțiuni indecente in preajma unui magazin alimentar din sectorul Ciocana. Un locuitor din preajma a publicat mai multe imagini cu locuitorii care ar fi deranjați de activitatea magazinului și susține ca lupta de 2 ani pentru a fi sistata activitatea acestuia. Barbatul spune…