Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a dat mana cu presedintele rus Vladimir Putin miercuri, la Geneva, inaintea primului lor summit, potrivit unor imagini difuzate de Reuters TV, potrivit agerpres.ro. Cei doi lideri, care au sosit la Villa La Grange la cateva minute diferenta, au fost intampinati…

- Toți ochii sunt ațintiți astazi spre Elveția, acolo unde Joe Biden și Vladimir Putin sunt așteptați sa se intalneasca la Villa La Grange de pe malul lacului Geneva. Intalnirea oficiala intre cei doi președinți are loc intr-un moment in care relațiile dintre Rusia și SUA au ajuns la un nou punct critic,…

- Summitul de la Geneva dintre Vladimir Putin și Joe Biden din 16 iunie nu va fi un schimb de amabilitați. Rusia a inclus recent SUA pe lista sa oficiala de „state neprietenoase”. Inalți oficiali ruși se afla sub sancțiuni americane pentru mai multe dosare explozive, de la anexarea Crimeei la presupusul…

- Kremlinul a incercat miercuri sa tempereze asteptarile in legatura cu prima intalnire a lui Joe Biden in calitate de presedinte al SUA cu omologul sau rus Vladimir Putin, programata pe 16 iunie, la Geneva, Elvetia.

- Elvetia este cel mai probabil loc de desfasurare a unui posibil summit intre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Joe Biden, in iunie, a informat ziarul rusesc „Kommersant”, citand...

- ”Se aproba lista atasata cu state straine care comit actiuni neprietenoase impotriva Federatiei Ruse, a cetatenilor Federatiei Ruse sau a persoanelor juridice ruse”, precizeaza documentul. Fața de cele doua țari se vor aplica masuri in conformitate cu decretul presedintelui Vladimir Putin, din 23 aprilie.…

- Summitul bilateral ruso-american, care ar putea avea loc in vara anului 2021, este vital pentru președintele Statelor Unite, Joe Biden, dintr-o serie intreaga de motive specifice. Este concluzia la care a ajuns cunoscutul expert politic finlandez, activistul pentru drepturile omului, Johan Beckman…

- In total, 40 de lideri mondiali au fost invitati la aceasta intalnire menita sa marcheze revenirea Washingtonului in prima linie in lupta impotriva schimbarilor climatice dupa ce Donald Trump a decis sa se retraga din acordul din 2015.Noul presedinte american si-a anuntat intentia de a organiza un summit…