Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de aproximativ 70 de ani a fost injunghiata mortal, marti, in locuinta sa din Capitala. Incidentul a fost anuntat printr-un apel la 112 de nepotul femeii in varsta de 9 ani, anunta reprezentantii Politiei Capitalei. Cazul a fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul…

- Prima nevasta a tenorului Daian Dinulescu, tatal copilului care și-a ucis bunica ne-a declarat ca spera ca mama baiatului „sa treaca cu bine peste aceasta nenorocire”. Libertatea a reusit sa stea de vorba cu femeia care, cu multi ani in urma, i-a fost sotie barbatului peste care, in aceste zile, a venit…

- Tenorul Daian Dinulescu nu și-a revenit din șocul trait dupa ce a aflat ca fiul sau de doar noua ani și-a injunghiat mortal bunica. Deși trece prin momente grele, tatal copilului ucigaș a accpetat sa vorbeasca despre moștenitorii sai și fosta soție, care e medic oncolog. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Tatal copilului de noua ani care și-a lovit bunica mortal cu un cuțit a raspuns intrebarilor Libertatea.ro și a explicat ca nu i-a mai vazut pe copiii pe care ii are cu fosta soție, medic oncolog, de mai bine de șase luni. Acesta a explicat ca pe fondul unor discuții dintre el și fosta soție, care cerea…

- Tatal copilului care și-a ucis bunica este tenor al filarmonicii George Enescu. Fosta sa soție susține ca omul și-a chinuit copilul in repetate randuri și chiar a fost in instanța pentru a-și gasi dreptatea. Povestea de groaza a inceput atunci cand baiatul avea doar cațiva ani. Daian Dinulescu…

- Cazul copilului de 9 ani care și-a ucis bunica a șocat opinia publica. Au aparut noi informații cu privire la parinții baiatului criminal. Tatal copilului este tenor al filarmonicii George Enescu și a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce și-a maltratat fiul dintr-o casatorie…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cele mai recente imagini cu Matei Stratan și Madalina Ghenea impreuna. (Console si accesorii gaming) Conform unor surse apropiate cuplului, sexoasa manechina a fost „vindecata” de gelozie de fiul lui ”Mr. Cash”, iar acum cei doi traiesc…

- Prințul Harry și Meghan Markle s-au casatorit sambata, 19 mai 2018, la Windsor, la Capela St George, și nu mai puțin de 100.000 de oameni au mers sa-i vada live, la nunta. Prințul Harry și Meghan Markle au oferit o imagine de poveste, cu primul lor sarut, in calitate de soț și soție, dar și […] The…