Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf are in prezent o frumoasa familie alaturi de Anamaria Prodan. Inainte sa inceapa o poveste de dragoste cu impresara, celebrul antrenor a fost insurat cu Mariana, o femeie cu 10 ani mai mare decat el, care i-a si daruit un copil.

- Nabadaioasa este viața amoroasa a lui Nicolae Guța. Atunci cand n-are iubita are soție și atunci cand n-are soție are amanta... Ce mai, nu degeaba are manelistul o adevarata echipa de fotbal de urmași.

- Nicolae Guta a devenit celebru in showbiz nu doar pentru muzica sa, ci si pentru toate relatiile si povestile de iubire nebune prin care a trecut, insa, pentru Nicolae Guta o singura femeie ramane cea mai importanta: prima sotie.

- Formatia KRC Genk, la care joaca Ianis Hagi, a remizat, miercuri seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Napoli, intr-un meci din grupa E a Ligii Campionilor, arbitrat de Istvan Kovacs. Ianis Hagi a jucat pana in minutul 90+2 si a avut o evolutie apreciata, executand aproape toate fazele fixe si…

- Mariana, prima sotie a lui Nicolae Guta, a avut parte de o vacanta de vis zilele trecute, atunci cand a mers in Israel. Si-a facut o multime de fotografii, iar in toate apare cu zambetul pe buze, bucurandu-se de timpul petrecut peste hotare.

- S-a zvonit ca au divortat si ca Nicolae Guta cere test de paternitate, dar in realitate lucrurile nu stau deloc asa. Cristina si Nicolae Guta se iubesc la fel de mult ca la inceput, iar venirea pe lume a baietelului i-a apropiat si mai mult.

- Dupa moartea lui Bogdan Gigina s-a tot vehiculat ca relația dintre fosta lui soție și familia acestuia nu este una deloc prea buna, scrie stiripesurse.ro. Soția motociclistului, Raluca, a ales sa fie cat mai retrasa de ochii publici și sa nu se implice atat de mult in cazul morții soțului sau.…

- Doi batrani dintr-o comuna vasluiana, sot si sotie, au fost gasiti decedati in gospodarie, joi, anchetatorii luand in calcul faptul ca au fost ucisi.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, cei doi au fost gasiti de o femeie care ii ajuta la treburile casnice,…