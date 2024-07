Astazi, o instanța de judecata a aprobat prima solicitare de vouchere pentru victima unor infracțiuni sexuale. Instanța i-a acordat un avans din compensația financiara in cuantum de 18.000 lei. Suma va fi folosita pentru acoperirea unor nevoi urgente: cazare, hrana, transport, medicamente, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Victimele infracțiunilor nu sunt singure și […] The post Prima solicitare de acordare de vouchere pentru victima unor infracțiuni sexuale, aprobata! appeared first on Puterea.ro .