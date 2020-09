Stiri pe aceeasi tema

Jucatorul italian Nicolo Zaniolo (AS Roma) a suferit o ruptura de ligament incrucisat la genunchiul stang, la meciul cu Olanda, castigat de Italia, scor 1-0.

Dinamo Bucuresti si clubul polonez Jagiellonia Bialystok au ajuns la acord pentru transferul temporar al fotbalistului spaniol Juan Camara la echipa din Stefan cel Mare, pana la finalul sezonului competitional 2020-2021, potrivit news.ro.

Mijlocasul columbian James Rodriguez a plecat de la Real Madrid si a semnat un contract pe doua sezoane cu Everton, cu optiune de prelungire, potrivit news.ro.In varsta de 29 de ani, James Rodriguez a venit la Real Madrid in urma cu sase ani, iar la Everton va juca din nou sub comanda lui Carlo Ancelotti.

Jucatorii echipei Manchester City Riyad Mahrez si Aymeric Laporte au fost testati positiv pentru noul coronavirus, informeaza BBC, potrivit news.ro.Algerianul Mahrez, in varsta de 29 de ani, si francezul Laporte, in varsta de 24 de ani, nu se vor mai antrena cu coechipierii lor si vor fi plasati…

Goran Karanovici, atacant cu dubla cetatenie, sarba si elvetiana, a semnat, luni, un contract cu FC Hermannstadt, anunta gruparea sibiana, potrivit news.ro.Jucatorul are 1,85 metri inaltime, 32 de ani si este un varf clasic, de careu, dar poate juca si ca mijlocas stanga. Are doua selectii in Nationala…

Fotbalistii Alexander David Gonzalez si Ismael Lopez Blanco au trecut testele medicale efectuate in Capitala si au semnat contracte cu FC Dinamo Bucuresti pentru urmatoarele doua sezoane competitionale, a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial, potrivit news.ro.

51 de romani candideaza la alegerile locale din Italia, transmite Autoritatea Electorala Permanenta, care le-a eliberat adeverințe ca nu au interzise drepturile electorale.„Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca un numar de 51 de cetațeni romani, rezidenți in Italia, au solicitat…

Cel de-al treilea sezon al serialului „Doctorul cel bun/ The Good Doctor", cu Freddie Highmore in rol principal, va debuta joi, la ora 22.00, la postul AXN, potrivit news.ro.