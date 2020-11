Stiri pe aceeasi tema

- Prima sedinta ordinara a consilierilor judeteni, convocata la doua luni de la alegerile locale, are pe ordinea de zi 35 de proiecte de hotarare – privind modernizari de drumuri, administrarea spitalului mobil de la Letcani, proiecte transfrontaliere, bugetul Aeroportului etc. Tot o premiera este si…

- Dupa completarea efectivului cu zece alesi in locul celor care s-au retras dupa alegerile locale, plenul Consiliului Judetean si-a ales cei doi vicepresedinti. Mai precis, doar consilierii liberali si cei ai PMP au participat la vot. Liderul grupului PNL a facut singurele propuneri: Marius Danga si…

- Noul președinte al Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan a convocat, miercuri, o ședința extraordinara, fara sa respecte litera legii, care spune ca ședințele extraordinare se pot convoca in termen 72 de ore de la ziua in care au fost anunțate, fara a se socoti ziua transmiterii convocatorului…

- Presedintele ales al CJC Mihai Lupu depune juramantul. In sectiunile "Galerie fotoldquo; si "Videoldquo; puteti urmari imagini de la eveniment.De la ora 17.30 are loc investirea presedintelui Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu si constituirea Consiliului Judetean Constanta. Este prezent prefectul…

- Ședința de investitura, la Consiliul Județean Buzau. Astazi, 28 de aleși au depus juramantul in cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Sala Mare a Consiliului Județean. Conform Noului Cod Administrativ, ședința a fost prezidata de catre cel mai in varsta consilier, ajutat de cei mai tineri doi…

- Din noul Consiliu Judetean, rezultat in urma alegerilor din 27 septembrie, vor face parte 16 liberali, zece membri USR PLUS, sapte PSD-isti si trei de la Pro Romania. Celor 36 de consilieri judeteni, la vot, li se va adauga si noul presedinte al CJ Timis, Alin Nica. PNL a castigat alegerile si va avea…

- n Prima sedinta a Consiliului Judetean de dupa alegerile locale va avea loc maine, cu 16 puncte pe ordinea de zi. Intrunirea este oarecum ciudata, pentru ca este vorba de cei alesi la alegerile din 2016, dar este perfect legala, pentru ca, pana la parcurgerea tuturor formalitatilor de numire a noilor…

- Actionarii societatii Energoterm SA, cu sediul in Tulcea, au fost convocati in sedinta extraordinara. Adunarea Generala a Actionarilor societatii Energoterm SA a fost convocata in data 28.05.2019, la sediul unitatii din Tulcea, in sedinta extraordinara, avand ca ordine de zi: Validarea componentei Adunarii…