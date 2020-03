Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, susține ca dupa ce s-au taiat legaturile cu Italia, acum se ia in calcul limitarea contactului cu alte țari din Europa. In acest moment, Franta, Germania și Spania sunt țarile europene cele mai afectate, dupa Italia.Citește și: Victor Ciutacu a EXPLODAT…

- Wizz Air anunța ca anuleaza zboruri din Germania și Spania catre București, Cluj-Napoca și Timișoara, in contextul crizei declanșate de coronavirus. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Wizz Air, autoritațile din Romania au pus in aplicare masuri menite sa limiteze epidemia de coronavirus.Aceste…

- Autoritatile pregatesc noi masuri pentru a limita raspandirea epidemiei de coronavirus, fiind convocata o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis se intalneste cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Finantelor, Florin Citu,…

- Comisia Europeana a inceput procedura de deficit bugetar excesiv in cazul Romaniei, anunța Florin Cițu, ministru interimar al Finanțelor și premier desemnat, precizand totodata ca Guvernul interimar Orban „are un plan de reducere”, ce a fost „acceptat in totalitate” de experții Executivului...

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca guvernul va avea o ședința dedicata noului coronavirus. Șeful de la Economie a mai spus ca principalul sector care va fi afectat de epidemie este turismul. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti, la finalul unei conferințe, care va fiimpactul noului…

- Speriat de coronavirus, un brașovean a refuzat sa-și dea acordul pentru ca fiul sau, minor, sa plece in vacanța cu mama sa, insa judecatorii brașoveni l-au obligat sa-și dea consimțamantul. Un barbat din Brașov e obligat de instanța sa iși lase fiul sa plece in vacanța cu mama lui, in Insulele Canare.…

- Proiectul ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care cuprinde prevederile din legea de corectare a OUG 114, a fost introdus, luni, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern. Actul normativ a fost propus de ministrul…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta, la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban i-a chemat pe toți miniștri la ședința incepand cu ora 20.00, potrivit programului anuntat de Biroul de presa al Executivului, chiar daca și data de 27 decembrie a fost declarata libera pentru bugetai. Pe ordinea de…