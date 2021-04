Prima ședință de Guvern după declanșarea crizei din coaliție. Ce acte normative vor fi aprobate Premierul Florin Cițu a publicat lista proiectelor care vor fi aprobate in ședința Executivului care ar urma sa aiba loc la ora 13:00. Conform liberalului, aceste acte normative „nu suporta amanare”. Printre actele normative de pe agenda ședinței de Guvern se numara acte normative care prevad achiziționarea a peste 4,2 milioane de doze opționale de vaccin anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech, posibilitatea ca peronslul medical care lucreaza in centrele de vaccinare sa incheie contracte de prestari servicii ca persoane fizice sau acordarea unui nou ajutor umanitar, constand in 132.000 de doze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „In ședința de guvern de astazi vom aproba urmatoarele acte normative care nu suporta amanare.1. Hotarare de guvern: alocațiile de hrana pentru pacienții din spitale cu indicele prețurilor de consum la marfuri alimentare in perioada 2018-2020, de 109,72% și am reglementat modalitatea de majorare a alocațiilor…

- Premierul Florin Citu, care a preluat interimatul la ministerul sanatatii, a anuntat care sunt actele normative care vor fi aprobate in prima sedinta de guvern, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu.Florin Citu spune ca va fi aprobat un "memorandum prin care ministerul Sanatații incheie o noua comanda…

- Premierul Florin Citu anunta ca in sedinta de Guvern de joi vor fi aprobate sapte acte normative “care nu suporta amanare”, intre care o hotarare privind alocatiile de hrana pentru pacientii din spitale, o ordonanta care clarifica situatia personalului care lucreaza in centre de vaccinare,…

- In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari si cateva ordonante, cea mai importanta este ordonanta de urgenta prin care am reglementat ajutorul pe care-l vom da imediat Republicii Moldova, constand in 20.000 de doze de vaccinuri. Este o donatie pe care o vom face, este prima transa din…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…

- Guvernul va avea vineri sedinta in sistem online, incepand cu ora 14.00. Premierul Florin Citu a anuntat ca vor fi adoptate mai multe acte normative privind vaccinarea. „Vorbim de ordonanta de urgenta a Guvernului privind unele masuri de recrutare sau plata personalului implicat in procesul de vaccinare,…