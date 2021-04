Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare urmeaza sa se reuneasca, luni, in prima sedinta de la revocarea lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii. Premierul Florin Citu a decis, miercuri, revocarea din functie a lui Vlad Voiculescu. El a anuntat initial ca interimatul va fi asigurat de vicepremierul…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, demis saptamana aceasta de premierul Florin Cițu, susține, vineri dimineața, o conferința de presa, in condițiile unor tensiuni mari in coaliția de guvernare. Alianța USR-PLUS spune ca premierul nu mai are susținerea ei din cauza demiterii lui Voiculescu.…

- Fostul premier cauta sa tempereze situația tensionata de la nivelul Coaliției de guvernare. Mai exact, supararile aparute la nivelul Alianței USR PLUS, dupa recenta revocare a lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații, știut fiind faptul ca s-a vorbit inclusiv despre varianta ramanerii…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca Florin Cițu nu mai are susținerea USR PLUS dupa ce premierul a luat decizia sa-l demita pe Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. „Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune…

- Vicepremierul Dan Barna vine cu o prima reacție in urma demiteriii lui Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sanatații. „ Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala și imatura a premierului Florin Cițu care pune sub semnul intrebarii capacitatea domniei sale de…

- Ședința de urgența a USR PLUS s-ar putea finaliza cu ieșirea de la guvernare a formațiunii, susțin surse politice. Alte doua variante luate in calcul de susținatorii lui Vlad Voiculescu sunt ca USR-PLUS sa ramana in coaliția de guvernare alaturi de PNL și UDMR, cu condiția ca Florin Cițu SA NU MAI FIE…

- Demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, este nejustificata si reprezinta un act de agresiune in coalitie din partea premierului Florin Citu, afirma deputatul USR Ionut Mosteanu. Intrebat daca USR ia in calcul iesirea de la guvernare, el a spus ca aceasta varianta este sustinuta de unii dintre…