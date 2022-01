Stiri pe aceeasi tema

- Prețul de producție al gigacaloriei realizate de societatea Colterm a trecut de votul Consiliului Local Timișoara, joi, in urma unui plen “de indata”, convocat in special pentru acest punct. In urma cu doua zile proiectul picase, la un vot, nefiind atins numarul minim de 14 voturi pro. La pachet cu…

- Biroul guvernatorului din Istanbul a anunțat, vineri, ca cel putin 22 de persoane au murit si 16 au ajuns in stare critica la spital dupa ce au consumat alcool contrafacut. Patru persoane au fost arestate in acest caz, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, biroul guvernatorului din…

- Prețul gazelor va continua sa creasca atat timp cat cererea este mai mare decat oferta, spun experții in energie. Pe bursa se vinde acum mai scump cu 40%. Atat timp cat pe piața nu apare o oferta mai mare de gaze care sa acopere necesarul de consum, gazele nu se vor ieftini. Pentru a domoli creșterea…

- Colterm a anunțat, in aceasta dimineața, ca sunt inregistrate mai multe avarii la rețeaua de termoficare din Timișoara la remedierea carora lucreaza echipele de intervenție. Sunt probleme la: PT 45 – Zona Pan Halipa, nr. A9 – avarie conducta de apa calda. Afecteaza imobilele de pe strazile Pan Halipa,…

- In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protecția mediului privind emisiile poluante in aer și pentru creșterea eficienței in alimentarea cu caldura urbana, Etapa II”,…

- Daca pana acum o familie care statea la bloc platea „caldura” de exemplu doua sute de lei, din urmatoarea luna va plati 600 de luni, dupa ce prețul la gicacaorie a luat-o RAZNA! Consiliul de Administrație al Colterm a stabilit, in baza metodologiei Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Scumpirile la carburanți continua. Astfel, pentru un litru de benzina șoferii vor plati cu 5 banuți mai mult, iar de motorina - 9 banuți, potrivit noilor prețuri afișate astazi de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- Europa este ravașita de creșterea prețurilor la energia electrica și gaze și se pregatește sa traverseze cea mai scumpa iarna. Tot mai multe guverne anunța masuri de sprijin pentru consumatori, dar...