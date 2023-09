Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit primarului localitatii Iulian Manea, Scoala Sapoca este prima unitate din Romania reabilitata energetic cu fonduri din PNRR, iar in urma lucrarilor s-a obtinut o reducere a consumului de energie cu 52%. Lucrarile propriu zise s-au derulat doar pe perioada vacantei de vara, dar timpul de implementare…

- Potrivit primarului localitatii Iulian Manea, Scoala Sapoca este prima unitate din Romania reabilitata energetic cu fonduri din PNRR, iar in urma lucrarilor s-a obtinut o reducere a consumului de energie cu 52%. Lucrarile propriu zise s-au derulat doar pe perioada vacantei de vara, dar timpul de implementare…

- Potrivit primarului localitatii Iulian Manea, Scoala Sapoca este prima unitate din Romania reabilitata energetic cu fonduri din PNRR, iar in urma lucrarilor s-a obtinut o reducere a consumului de energie cu 52%.Lucrarile propriu zise s-au derulat doar pe perioada vacantei de vara, dar timpul de implementare…

- Muzeul Abandonului a inaugurat joi o expozitie ce va fi disponibila, cu acces gratuit, in spatiul Cartierului Creativ din Amzei 13. Proiectul se intituleaza Unboxing Muzeul Abandonului - Live Museum si se desfasoara intre 10 august si 7 septembrie, de miercuri pana duminica, intre orele 12.00 - 20.00,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus miercuri ca lucrarile de pe santierul liniei de cale ferata Apata-Cata inregistreaza un „progres extrem de slab”, ajungand la doar 17,5%, scrie News.ro. Peste 600 milioane euro vor costa lucrarile pe secțiunea unde se va construi cel mai lung tunel…

- Slovacia, Romania si Slovenia, statele UE cu cel mai semnificativ avans al lucrarilor de constructii (Eurostat)Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a confirmat vineri, 23 iunie, data la care se va da in circulație podul suspendat peste Dunare de la Braila.„In 6 iulie vom putea sa dam in circulatie pe varianta Macin, am fost si pana acolo, lucrarile sunt in proportie de aproximativ suta la suta finalizate,…

- Inaugurarea podului suspendat peste Dunare, care era programata pentru 27 iunie, va avea loc pe 6 iulie, iar la eveniment este așteptat și președintele Klaus Iohannis, a informat TVR. Surse oficiale au confirmat informația pentru Libertatea.Dupa mai multe amanari, data la care va fi inaugurat podul…