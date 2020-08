In continuarea campaniei „NICIUN COPIL AL SECTORULUI 4 NU MERGE LA ȘCOALA SAU LA GRADINIȚA IN CLADIRI CU RISC SEISMIC 1”, primarul sectorului 4, Daniel Baluța, a inaugurat astazi, 23 august 2020, prima școala construita de la zero in Capitala, in ultimii 30 de ani. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, aflat in incinta Liceului […]