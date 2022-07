Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Popescu (19 ani) are un nou post și un nou numar pe tricou la FCSB. Folosit inter in amicalul cu Zimbru, Popescu a purtat #11 pe tricou. Popescu n-a evoluat in primul amical al verii, 6-0 cu FC Sfantul Gheorghe. Intr-o vacanța prelungita dupa acțiunea naționalei din iunie, Tavi Popescu și-a…

- Mihai Stoica (57 de ani) a dezvaluit ca FCSB va transfera o extrema dreapta, urmare a imprumutului lui Valentin Gheorghe (25 de ani) in Turcia, la Umraniyespor. Valentin Gheorghe a fost imprumutat la Umraniyespor, o nou-promovata in primul eșalon al Turciei. Mihai Stoica spune ca mijlocașul nu ar fi…

- Mihai Stoica a anunțat ca Octavian Popescu va trece inter la FCSB, in sistemul 4-3-3, pentru ca in poziția lui favorita, atacant lateral stanga, va fi folosit Florinel Coman, argumentul fiind ca „nu ne putem bate joc de Florinel, e singurul post pe care a dat randament". FCSB a facut achiziții in defensiva,…

- FC Craiova 1948 negociaza din nou cu Marius Croitoru (41 de ani), deși oltenii au discutat recent și cu Eugen Neagoe (54 de ani). Antrenorul fost la Botoșani și tehnicianul ar putea sa semneze joi contractul cu clubul lui Adrian Mititelu. Croitoru a redevenit favoritul pentru FCU Craiova Negocierile…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca Florinel Coman (24 de ani) va fi un om de baza la FCSB incepand cu sezonul viitor. Astfel, Tavi Popescu (19) ar urma sa fie retras inter. „Octavian Popescu poate sa joace inter. Am incercat la meciul cu Craiova (n.r. 0-2) sa-l folosim in dreapta…

- Dupa Romania - Finlanda 1-0, meci in care Octavian Popescu (19 ani) a lasat de dorit, Florin Prunea (53) i-a luat apararea mijlocașului de banca: „Trebuie sa il ajutam, e un baiat serios care trebuie susținut”. In septembrie 2021, il jignea ingrozitor pe tanarul fotbalist: „Needucat fara creier”. Romania…

- Dumitru Dragomir (75 de ani), fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat duelul dintre Farul și FCSB, caștigat de oaspeți cu 4-0. Dragomir i-a evidențiat pe Florinel Coman, Octavian Popescu și Florin Tanase. Despre ultimul a spus ca „nu ar trebui sa lipseasca de la echipa naționala”,…