- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Comisia Europeana a semnat joi cel de-al treilea contract cu societatile farmaceutice BioNTech si Pfizer, prin intermediul caruia isi rezerva alte 1,8 miliarde de doze de vaccin in beneficiul tuturor statelor membre ale UE. Acest lucru se va petrece intre sfarsitul anului 2021 si 2023, informeaza Executivul…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor avea o intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, in iunie, la Bruxelles. “Am placerea de a anunta impreuna cu Ursula von der Leyen un summit UE-SUA cu presedintele american, Joe…

- Premierul Florin Cîțu susține ca în cadrul vizitei sale la Bruxelles, PNRR a fost foarte bine primit de Comisia Europeana. "Ati vazut remarca doamnei Ursula von der Leyen ca România face progrese în ceea ce priveste reformele", a afirmat premierul la finalul ședinței…

- Vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, recunoaște faptul ca au fost facute greșeli in elaborarea strategiei campaniei de vaccinare anti-coronavirus. „Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre”, a spus Frans Timmermans intr-un interviu…