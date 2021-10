Stiri pe aceeasi tema

- Discuțiile pentru formarea unei majoritați in Parlament care sa susțina Guvernul Ciuca au intrat in impas, dupa ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Liderii celor doua partide au avut, duminica, o intalnire la o vila de protocol din București, in prezența premierului desemnat, insa, potrivit unor…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca poarta duminica noi negocieri pentru formarea Guvernului minoritar. Liderii PSD s-au dus la Vila Lac pentru a oferi sprijin noului executiv. La discuții participa din partea PSD Marcel Ciolacu, Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu, potrivit stiripesurse.ro.…

- Marcel Ciolacu s-a dus sa negocieze sprijin pentru noul guvern! Președintele PSD este, acum, la Vila Lac, alaturi de Paul Stanescu, Vasile Dincu și Sorin Grindeanu. Anterior, Ciolacu spunea ca el nu va merge la liberali, ci ii va aștepta pe aceștia la sediul PSD. Presedintele PNL, Florin…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca între PSD și PNL nu a existat pâna în acest moment niciun dialog pentru susținerea lui Nicolae Ciuca, dar nu a exclus ca vor exista discuții dupa ce președintele va desemna un nou premier. Lideri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca s-a vaccinat, miercuri, cu a treia doza de vaccin anti-COVID, alaturi de liderul social democrat imunizandu-se si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, si alti membri ai PSD.

- Presedintele PSD, deputatul Marcel Ciolacu, anunta ca s-a vaccinat, miercuri, cu a treia doza de vaccin anti-COVID, alaturi de liderul social democrat imunizandu-se si secretarul general al partidului, Paul Stanescu, si alti membri ai PSD. Intr-o postare pe Facebook, deputatul Marcel Ciolacu…

- ​Cu președintele Klaus Iohannis care a lasat timp de gândire partidelor o saptamâna dupa demiterea Guvernului la moțiunea de cenzura, Florin Cîțu face o prima mutare. 1 miliard de lei sunt scoși din Fondul de rezerva și alocați primariilor și Consiliilor județene. „25-30%…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…