- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata criticile internationale privind transformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, afirmand ca decizia tine de "drepturile suverane" ale tarii sale, relateaza AFP.

- Catedrala Sfinta Sofia din Istanbul, in prezent muzeu, a fost transformata din nou in moschee dupa 86 de ani. Prima slujba musulmana in acest lacaș de cult va avea loc pe 24 iulie. Anunțul a fost facut de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, citat de BBC. Potrivit sursei citate, catedrala a fost…

- Cea mai inalta instanta administrativa din Turcia a deschis vineri calea spre transformarea fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, revocand actualul sau statut de muzeu, a anuntat presa din aceasta tara, citata de agentiile de presa internationale.

- Intenția Turciei de a schimba statutul celebrului monument Sfanta Sofia din Istanbul din muzeu in moschee atrage reacții din toata lumea. Grecia avertizeaza ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, avand in vedere ca Sfanta Sofia a fost catedrala creștina timp…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a solicitat miercuri Turciei sa pastreze statutul de muzeu al catedralei Sfanta Sofia din Istanbul, cu o zi inainte de pronuntarea asteptata a unei instante ce ar putea sa le ofere castig de cauza unor organizatii care solicita revenirea monumentului la statutul…