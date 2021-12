Stiri pe aceeasi tema

- „Am aflat in aceasta seara despre confirmarea prezenței tulpinii Omicron in Romania. Maine voi avea o intalnire cu responsabilii gestionarii acestei pandemii: ministrul sanatații, șeful DSU, directorul CNSCBT. Voi dispune masuri in urma consultarii cu specialiștii din domeniul sanatații și al situațiilor…

- Confirmarea a venit sambata seara. Este vorba despre o femeie de 48 de ani, din județul Brașov, și de un barbat de 59 de ani, din județul Vaslui. Cei doi fusesera aduși din Africa de Sud. Ambele persoane sunt izolate la domiciliu și sunt asimptomatice.

- Doua cazuri de infectare cu tulpina Omicron au fost confirmate in Romania la persoane repatriate din Africa de Sud, a anunțat sambata seara Ministerul Sanatații. Institutul Național de Sanatate Publica ...

- Au fost confirmate primele doua cazuri cu varianta Omicron in Romania, anunța Ministerul Sanatații. „In aceasta dupa-amiaza, Institutul National de Sanatate Publica a primit rezultatul primelor secvențieri efectuate la Institutul National de Cercetare Medico-Militara Cantacuzino București care confirma…

- Ministerul Sanatații a confirmat sambasa seara ca doua persoane, care s-au intors in Romania din Africa de Sud cu zborul special organizat de Tarom, sunt infectate cu varianta Omicron a coronavirusului, potrivit unui comunicat de presa. „Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani din județul…

- O romanca in varsta de 48 de ani din Codlea ar putea fi infectata cu tulpina Omicron. Femeia a stat in Africa mai mult de o luna și a oferit și primele declarații despre starea ei de sanatate, spunand ca este asimptomatica, nu are dureri de cap, nici de gat, nu simte durere, așadar considera ca este…

- Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din Capitala, a anunțat joi ca trei suspiciuni de infectare cu Omicron sunt in curs de secvențiere pentru a stabili varianta de coronavirus, intr-o declarație pentru Digi24.Este vorba de trei cazuri diferite de cele ale persoanelor intoarse…

- Joi, 2 decembrie 2021, au fost confirmate primele doua cazuri de imbolnaviri cu tulpina Omicron in Romania. „Procesul de secvențiere a genomului pentru tulpina OMICRON se realizeaza in mai multe etape, pe parcursul mai multor zile. In urma primelor teste, la doua dintre cele 3 persoane testate exista…