Prima reuniune interguvernamentala romano-polona a avut loc vineri la Varsovia, prilej cu care s-a convenit incheierea unui acord bilateral de cooperare in industria apararii, intensificarea dialogului politic la toate nivelurile in pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene si organizarea unui forum de afaceri romano - polon.



Potrivit unui comunicat de presa, programul consultarilor a cuprins o intrevedere in format restrans cu participarea prim-ministrului Viorica Dancila si a omologului polonez Mateusz Morawiecki. In paralel, ministrii de sector au avut convorbiri…