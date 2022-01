Stiri pe aceeasi tema

- Principalele atribuții ale Comitetului interministerial sunt stabilirea cauzelor creșterii prețurilor la energie și evidențierea posibilelor soluții aplicabile pe termen scurt, mediu și lung, in vederea limitarii creșterii prețurilor la energie.Din Comitet vor face parte reprezentanți ai Cancelariei…

- Comitetul interministerial are ca principale atributii stabilirea cauzelor cresterii preturilor la energie si identificarea celor mai potrivite solutii aplicabile pe termen scurt, mediu si lung, in vederea limitarii efectelor cresterii preturilor la energie, arata un comunicat de presa al Guvernului.…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Guvernarea PSD-PNL a reușit „performanța” de a arunca Romania in haos Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: Guvernarea PSD-PNL a reușit „performanța” de a arunca Romania in haos Coaliția PSD-PNL a reușit performanța ca,…

- ​Cancelaria prim-ministrului va fi responsabila cu operaționalizarea în București a Centrului Cyber al UE prima structura a UE care va gestiona fonduri europene de 2,5 miliarde de euro în materie de securitate cibernetica, potrivit unui act normativ adoptat joi de Guvernul Ciuca. Sarcina…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca isi asuma numirea lui Marian Neascu (foto) in functia de secretar general al Guvernului, aratand ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere. Neacșu a fost condamnat penal cu suspendare pentru conflict de interese…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara ca isi asuma numirea lui Marian Neacsu in functia de secretar general al Guvernului: „Eu imi asum aceasta numire".Presedintele PSD a declarat ca premierul Nicolae Ciuca a fost informat cu privire la aceasta propunere din partea partidului partener al coaliției…

- Aproximativ 100 de mii de oameni a scos Sorin Grindeanu in strada, la nici o luna de la investirea guvernului sau. In 31 ianuarie 2017, la miezul nopții, Florin Iordache, ministrul Justiției de atunci, anunța adoptarea ordonanței de urgența numarul 13, care dezincrimina abuzul in serviciu pana la pragul…

- Liderii PNL, PSD si UDMR au finalizat duminica discutiile referitoare la formarea noului guvern. Senatorul PNL Nicolae Ionel Ciuca, candidat al liberalilor la functia de premier, a confirmat ca partidul care nu va avea premierul va detine portofoliul Finantelor, Transporturile si Secretariatul General…