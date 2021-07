Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat toleranta zero fata de coruptie in discursul sau sustinut in noul parlament de la Chisinau, care s-a reunit luni in prima sa sesiune de constituire, si le-a atras atentia deputatilor ca 'ordinea trebuie sa inceapa din legislativ', relateaza Radio Chisinau, Deschide.md si Agora.md. 'Dupa atatea esecuri, macar acum dupa 30 de ani sa construim o tara pentru oameni, nu pentru gasti. Este timpul unei adevarate revolutii in felul in care este guvernata tara', a spus Maia Sandu, adresandu-se proaspetilor alesi. In acelasi timp, ea…