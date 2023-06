Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul generaj adjunct al NATO Mircea Geoana a precizat, intrebat despre declaratia de vineri a ministrului german al Apararii potrivit careia NATO ar putea inlatura unele obstacole din calea aderarii Ucrainei la NATO, ca aliatii din Est insista sa fie un calendar precis pentru aderarea Ucrainei,…

- Ministerul ucrainean de Externe a solicitat o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta ceea ce a numit un "act terorist rusesc impotriva infrastructurii critice ucrainene" asupra barajului Nova Kakhovka.Intr-o declarație, ministerul a cerut, de asemenea, ca consiliul guvernatorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, 6 iunie, la Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9), desfașurat la Bratislava, unde „o atenție speciala” va fi reprezentata de situația din Republica Moldova, potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala, citat de Agerpres.Evenimentul…

- Mircea Geoana a declarat, dupa reuniunea informala a NATO la nivel de miniștri de externe, ca spera sa fie gasit un consens pana la Summitul de la Vilnius in ceea ce privește reconfirmarea angajamentului NATO ca Ucraina sa devina, la momentul potrivit, membru al Alianței.

- Peste 40 de lideri europeni se intalnesc joi in Republica Moldova, in cadrul unui eveniment de sprijin pentru aceasta țara și pentru Ucraina, in timp ce Kievul se pregatește sa lanseze o contraofensiva impotriva forțelor ruse, scrie Reuteres.

- Președintele Zelenski iși menține speranța ca Ucraina sa fie invitata in NATO, susține presa occidentala, pornind de la o propunere lansata de Lituania. Parlamentul Lituaniei a lansat propunerea ca Ucraina sa fie invitata in NATO iar președintele Zelenski a mulțumit Lituaniei. Zelenski a avut o referire…

- Președintele Zelenski iși menține speranța ca Ucraina sa fie invitata in NATO, susține presa occidentala, pornind de la o propunere lansata de Lituania. Parlamentul Lituaniei a lansat propunerea ca Ucraina sa fie invitata in NATO iar președintele Zelenski a mulțumit Lituaniei. Zelenski a avut o referire…

- Romania va promova consolidarea relatiei transatlantice si a parteneriatului strategic dintre NATO si UE, transmite presedintele Klaus Iohannis, in contextul implinirii a 74 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice si a Zilei NATO in Romania. „Vom ramane implicati in misiunile si angajamentele…