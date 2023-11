Stiri pe aceeasi tema

- Impresara lui Erling Haaland a fost o prezenta surprinzatoare la meciul lui Real Madrid, din grupele UEFA Champions League. Rafaela Pimienta a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a fost zarita pe Santiago Bernabeu, pentru duelul „galacticilor” cu Braga. Real Madrid se dueleaza cu Braga…

- Real Madrid si Bayern sunt echipele calificate in optimi, dupa victoriile din etapa a patra a grupelor UEFA Champions League, cu Braga, respectiv Galatasaray. Dupa succesul lui Inter de la Salzburg, finalista editiei de anul trecut a obtinut si ea calificarea in primavara europeana alaturi de cealalta…

- Meciul de Champions League dintre Copenhaga și Manchester United a fost intrerupt in prima repriza dupa ce un barbat a intrat pe teren afișand cu steag al Palestinei, in contextul razboiului dintre Israel și gruparea islamista Hamas, cea care guverneaza Fașia Gaza. Meciul dintre FC Copenhaga și Manchester…

- Tocmai „renegații” Harry Maguire (30 de ani) și Andre Onana (27) i-au adus lui Manchester United prima victorie in Champions League 2023/2024 (1-0 cu FC Copenhaga), intr-o seara in care Old Trafford l-a omagiat pe Sir Bobby Charlton. Planetele s-au aliniat marți pentru Manchester United. ...

- Marți revin meciurile din UEFA Champions League, iar iubitorii fotbalului au motive de bucurie! Doua dintre cele mai interesante meciuri ale serii le au in prim plan pe Manchester United și Arsenal, iar cele doua formații din Anglia beneficiaza de cele mai mari cote din lume la Mozzart Bet! Manchester…

- Selecționata Under 20 a Romaniei a capotat, incasand cinci goluri de la Norvegia intr-un meci disputat sub formatul „Elite League”, la doar cateva zile distanța dupa victoria cu Anglia. Nordicii au marcat inca din minutul 19, majorandu-și avantajul chiar inainte de pauza. Ambele goluri ale primei reprize…

- La 18 ani, francezul Mathys Tel i-a oferit lui Bayern Munchen victoria cu Manchester United (4-3), primul sau gol in Liga Campionilor. Are 3 goluri și un assist in acest sezon in numai 57 de minute de Bundesliga și Champions! De cand a venit la Munchen, Harry Kane are cinci goluri și doua assisturi…

- Bayern Munchen vs Manchester United este capul de afiș al zilei de miercuri din Champions League. Meciul din Germania va incepe la ora 22:00. Tot astazi sunt programate alte șapte dueluri din faza grupelor din Liga Campionilor.