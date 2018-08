Prima replică din PSD la scrisoarea senatorului Andronescu Liviu Pop: Nu cred ca trebuie sa ii raspund ceva doamnei senator Andronescu. Sunt surprins de reacția doamnei prin aceasta scrisoare. Mai ales ca discutam despre o guvernare foarte buna pe un program pe care am obținut voturile atat eu ca senator de Maramureș, cat și doamna ca senator de București. Romanii nu au votat un prim-ministru, nu au votat o componența a cabinetului PSD, au votat un program de guvernare. Drept dovada, azi Romania are cea mai mare creștere ecoomica din trimestrul 2, comparativ cu trim 1 la nivelul UE. Iar celelalte ,,sfaturi” pe care doamna le da in scrisoare cred ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

