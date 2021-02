Prima reformă în Ministerul Dezvoltării, economie de 20 de milioane de lei E vorba despre desființarea structurilor regionale intermediare ale Inspectoratului de Stat in Construcții (ISC) și reducerea costurilor aferente, potrivit unui comunicat de presa. Streinu-Cercel a caștigat 19.000 euro/luna anul trecut. In 2019, caștigase „doar” 8.500 euro/luna Astfel, ministrul arata ca analiza activitații ISC a demonstrat suprapunerea ”evidenta” a atribuțiilor la nivel central, regional și județean, in condițiile in care nivelul regional al Inspectoratului a cheltuit 21,3 milioane de lei in 2020 pentru salarii, sediu, autoturisme și combustibil, costurile facturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si al Administratiei, Cseke Attila, a anuntat joi elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma institutionala a Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), unitate subordonata MDLPA, prin desfiintarea structurilor intermediare ale acestuia si reducerea…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si al Administratiei, Cseke Attila, a anuntat joi elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma institutionala a Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), unitate subordonata MDLPA, prin desfiintarea structurilor intermediare ale acestuia si…

- Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și al administrației, Cseke Attila anunța elaborarea unui proiect de act normativ privind reforma instituționala a Inspectoratului de Stat in Construcții, unitate subordonata MDLPA, prin desființarea structurilor intermediare ale acestuia și reducerea costurilor…

- Birchall a facut aceste solicitari in contextul in care, in opinia fostului ministru, „se continua marea tergiversare a dosarului doamnei Pintea, dupa 10 luni de la trimiterea in judecata”. Streinu-Cercel a caștigat 19.000 euro/luna anul trecut. In 2019, caștigase „doar” 8.500 euro/luna Birchal…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, anunța lansarea unui program de internship pentru studenții care vor sa se afirme in administrație. „Am intrat in politica in 2016 și in toți acești ani mi-am dat seama cata nevoie este de un suflu nou in administrație. Vreau sa dau tinerilor care doresc sa…

- Ar insemna ca functionarii sa dea un concurs anual? „Sunt mai multe variante. Chiar sa stiti ca sunt variante, urma sa fie introdus de Ministerul Finantelor Publice, lucru care se intampla in UE de foarte mult timp si la Comisia Europeana. De exemplu o rotatie – sa nu mai ramana aceeasi pozitie de 20…

- Campania de vaccinare merge bine, afirma premierul Florin Citu, mentionand ca pastreaza obiectivul ca 10,4 milioane de romani sa fie vaccinati, cu ambele doze, pana la sfarsitul lunii septembrie. "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin. Totusi, datele arata…

- Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) nu este de acord cu ”taierea” numarului de clase de la un liceu de elita pentru promovabilitatea unui liceu cu invațamant profesional și tehnic. Luni, 18 ianuarie, prof. dr. Anca Hendea, inspectorul general județean, in urma unui interviu la presa locala, a prezentat…