- Consiliul Fiscal apreciaza ca deficitul bugetar plauzibil de a fi atins, in metodologie cash, s-ar situa la circa 7% din PIB, fata de 5,84% din PIB in proiectia bugetara rectificata, acest sold negativ luand in considerare venituri obtinute din suprataxare de peste 12,8 miliarde de lei si cheltuieli…

- Ministerul Muncii a publicat din nou in transparența Ordonanța de Urgența, din care au fost eliminate sporurile. Este pastrata majorarea salariilor bugetarilor cu un sfert din diferența pana la grila din 2022. Surse politice din coaliția de guvernare au declarat pentru Digi24.ro

- Ministrul Finantelor a declarat ca pentru aceasta rectificare s-a avut in vedere in primul rand modul in care sunt finantate pachetele de masuri pe care Guvernul le-a aprobat de-a lungul anului. ”Pentru aceasta rectificare s-a avut clar, in vedere, pe de o parte, modul in care au fost finantate pachetele…

- Pe partea de venituri bugetare Consiliul Fiscal apreciaza drept probabila manifestarea unui gol de venituri comparativ cu țintele asumate in proiectul de rectificare bugetara de circa 9 mld. lei, reprezentand circa 0,66% din PIB, se arata in opinia Consiliului Fiscal pe tema primeri rectificari bugetare…

- Statul a adunat mai mulți bani in conturi, insa și cheltuielile sunt mai mari. Prima rectificare bugetara din acest an va fi, cel mai probabil, adoptata in sedinta de guvern de saptamana viitoare.

- Deficitul bugetului general consolidat va creste cu 2,649 miliarde de lei FOTO: www.facebook.com/www.ANAF.ro Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului…

