Stiri pe aceeasi tema

- Generalul SRI Dumitru Dumbrava a fost trecut in rezerva. Președintele Iohannis a semnat, marți, decretul, retragerea fiind efectiva incepand cu 1 septembrie 2018. Generalul Dumbrava a fost audiat anul trecut in comisia pentru controlul SRI, pe tema implicarii Serviciului in dosarele din justiție. In…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind trecerea in rezerva a generalului cu patru stele Silviu Predoiu, prim-adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, trecerea in rezerva a generalului SIE…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus Iohannis a semnat decretul privind trecerea in rezerva a generalului de brigada cu o stea Ion Burlui din Ministerul Afacerilor Interne, incepand cu data de 30 iunie. Ion Burlui este sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ionel Ciuca, a vorbit la postul de radio Romania Actualitați despre trecerea sa in rezerva si despre o eventuala intrare in viata politica. El a infirmat zvonul ca va trece in rezerva inainte de termen, in conditiile in care mai are inca 7 luni din…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei, Cristian Dumitrescu, s-a intalnit cu Michele Ramis, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, aflata intr-o vizita de prezentare, in cadrul discutiilor fiind abordate aspecte ce tin de preluarea de catre Romania a Presedintiei…

- Președintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a explicat ca la Comisie au primit date conform carora, la nivelul anului 2012, toți membrii Guvernului erau interceptați pe mandate de siguranța naționala. De asemenea, cei mai importanți lideri ai Parlamentului au fost interceptați.