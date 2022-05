Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilier al presedintiei ucrainene, oficialul de la Kiev care a avut o prima reactie la discursul rostit luni la Moscova, de ziua victoriei impotriva Germaniei naziste, de catre presedintele rus Vladimir Putin, a insistat ca NATO nu planuia sa atace Rusia si ca razboiul corespunde…

- Il-80 a fost scos la „repetitii" pentru Parada Victoriei de la 9 mai. Poreclit si „Kremlinul zburator", avionul a fost proiectat ca un post de comanda pentru ca presedintele Vladimir Putin sa conduca un razboi nuclear, de unde si desemnarea sa drept „avionul apocalipsei". Acesta a fost escortat de opt…

- Razboiul din Ucraina „poate fi incheiat prin discuții directe” intre președinții Ucrainei și al Rusiei, a declarat joi Mihailo Podoliak, unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski. Mihailo Podoliak a declarat ca așteapta in zilele urmatoare o evaluare despre cum se desfașoara ofensiva…

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua sa agite apele in țarile europene. Cetațenii unuia dintre statele centrale au manifestat in sprijinul președintelui Vladimir Putin și impotriva guvernului care s-a distanțat de Moscova. Despre ce țara este vorba. Sarbii au protestat in sprijinul Rusiei E plin…

- Cristian Tudor Popescu nu crede ca razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va mai putea continua și dupa 9 mai, zi in care, in fiecare an, rușii organizeaza parada militara pentru a celebra victoria asupra Germaniei naziste. Acum, „Moscova trebuie sa proclame a doua victorie a Rusiei impotriva nazismului”,…

- In timp ce trupele rusești atacau orașele mari din Ucraina, la Moscova avea loc o intalnire intre Vladimir Putin și președintele Belarusului Alexandr Lukașenko. Intalnirea a durat cinci ore, iar unul dintre principalele subiecte ale discuțiilor a fost situația din Ucraina. Intalnire intre Putin și Lukașenko…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Uniunea Europeana pregateste o serie de raspunsuri la orice noua tentativa a Rusiei de a destabiliza Ucraina, dar blocul comunitar nu stie exact ce planuieste Moscova sa faca, a declarat luni pentru Reuters un oficial european. Discutiile dintre SUA si Rusia "nu au adus foarte mult", dar dialogul…